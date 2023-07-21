Очередь из фур на въезд в РФ из Латвии под Псковом за месяц сократилась в 1,3 раза

В общей сложности в очереди находятся 210 большегрузов

ПСКОВ, 21 июля. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", за последний месяц сократилась в 1,3 раза. В общей сложности в очереди находятся 210 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - 90", - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска "Убылинка" очередь из фур составляет 120 автомобилей. При этом месяц назад на границе в общей сложности в очереди было 270 большегрузов.

Кроме того, зафиксированы очереди из легковых автомобилей. На пункте пропуска "Бурачки" въезда в Россию ожидают 30 машин. На пункте пропуска "Убылинка" - 60 автомобилей. А на пункте пропуска "Лудонка" в очереди находится 21 транспортное средство.

В середине апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.