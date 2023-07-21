В Артеке открыли памятник американской школьнице Саманте Смит

Она посетила детский лагерь в начале 1980-х годов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в пятницу открыл на территории Международного детского центра (МДЦ) "Артек" памятник американской школьнице Саманте Смит, посетившей СССР в начале 1980-х годов, передает с открытия корреспондент ТАСС.

"Ровно 40 лет назад Саманта Смит, которая уезжала из "Артека", сказала очень важные слова: "Будем жить". И начиная с этих слов мир стал меняться, и этот кризис, который был, разрешился. И я очень надеюсь, что опыт девочки, которая написала письмо Андропову, всегда будет в наших сердцах", - сказал Кравцов во время открытия.

В церемонии также приняли участие дети-участники международной смены, которая сейчас проходит в "Артеке". На открытии прочитали письмо Саманты к Андропову и возложили оливковые ветви как символ мира.

Как уточнили в пресс-службе "Артека", памятник, изображающий американскую школьницу с голубем на ладонях, установлен на Аллее Саманты Смит. Он выполнен по эскизу студентов Южного федерального университета, который победил в конкурсе МДЦ.

10-летняя американская школьница из штата Мэн Саманта Смит получила всемирную известность в период холодной войны. Девочка написала в ноябре 1982 года письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, беспокоясь о напряженности отношений между США и СССР и перспективе ядерной войны. В ответ летом 1983 года Саманту пригласили в гости в Советский Союз. Школьница побывала в Москве, Ленинграде и лагере "Артек". 25 августа 1985 года Саманта и ее отец Артур Смит погибли в авиакатастрофе в аэропорту Берн-Льюисон (штат Мэн).