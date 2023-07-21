Министр просвещения РФ пригласил лидеров стран Европы и США посетить "Артек"

Сергей Кравцов считает, что они должны убедиться в возможности разных людей жить в дружеской атмосфере

АРТЕК (Республика Крым), 21 июля. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил лидеров европейских стран и США посетить международный детский центр (МДЦ) "Артек" и убедиться, что люди разных народов могут жить в дружеской атмосфере, передает корреспондент ТАСС из "Артека", где проходит закрытие финала конкурса "Большая перемена" для школьников 5-7 классов.

"Я хочу обратиться ко всем лидерам стран - европейских, США. <…> Посетите "Артек", как сегодня [его] посещают ребята из практически всех стран, убедитесь в том, какая здесь хорошая, дружеская атмосфера", - сказал Кравцов.

Он добавил, что работа по развитию сотрудничества "Артека" с другими странами будет продолжаться. "Мы все будем делать, для того чтобы развивать наши международные связи и для того чтобы вам, ребята, здесь было хорошо, чтобы вы дружили, развивались. И когда вы вернетесь в свои страны, привезете частичку "Артека", частичку любви", - сказал министр, обращаясь к участникам международной смены "Артека".

"Артек" был основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. В 2014 году завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. Ожидается, что к своему 100-летию в 2025 году "Артек" примет двухмиллионного воспитанника.

Сейчас в МДЦ проходит международная смена, на которую приехали порядка 3,2 тыс. детей из более чем 50 стран. Среди них, в частности, школьники из Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Испании, Канады, Казахстана, Киргизии, Ливана, Монголии, Польши, Сирии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Франции и Швеции,.