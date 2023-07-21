Эксперт: призыв патриарха Кирилла не рвать с ним связи должен поддержать верующих УПЦ

По словам профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислава Петрушко, одновременно он должен стать предупреждением об угрозе раскола для духовенства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заявление патриарха Кирилла на Архиерейском совещании о важности поминовения в храмах патриарха Московского даже в самых сложных ситуациях станет "моральной поддержкой" для сохраняющих связь с РПЦ священнослужителей и верующих на Украине и в Прибалтике, и одновременно - предупреждением об угрозе раскола для духовенства, говорящего о своей "полной независимости" от церковной Москвы. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

На Архиерейском совещании 19 июля предстоятель Русской церкви назвал "открытой дверью к сползанию в раскол" прекращение поминовения патриарха Московского в ряде епархий и приходов Украинской православной церкви, а также других стран на канонической территории РПЦ. По его словам, священники вправе не исполнять "беззаконных требований" отказаться от поминовения первосвятителя. Патриарх призвал верующих на Украине и в других странах ходить, если есть такая возможность, в те храмы, где сохраняется его поминовение. Если же это невозможно, то пока церковь не вынесла "соборного суждения об отпадении в раскол" тех или иных иерархов и священнослужителей, таинства, совершаемые ими, "остаются действенными".

"Конечно, это, с одной стороны, моральная поддержка тех, кто остается все-таки верен нашей церкви, нашей традиции, и кто оказался в таких условиях в силу той позиции, которую заняло священноначалие этих местных церквей (о полной независимости от РПЦ - прим. ТАСС). Но, опять же, эту позицию оно заняло в определенных политических условиях, и мы видим, что некоторое снисхождение звучит и в словах патриарха, и в итоговом документе совещания - что да, понимание ситуации есть, и в то же время есть и какие-то канонические устои церкви, нарушать которые - это значит опасно приближаться к расколу, что в данном случае и происходит", - сказал Петрушко.

Он отметил, что "путь христианства - это всегда путь мученичества", и поэтому ссылки на то, что "власти настояли, нажали", как об этом заявляют некоторые представители УПЦ, выглядят сомнительными. В то же время собеседник агентства признал, что духовенство и архиереи канонической церкви на Украине оказались в условиях откровенных гонений с применением к ним физического насилия и арестов, и что-либо советовать им "из зоны комфорта и мирной жизни" тоже непросто.

"Вопросы, связанные с устроением церковной жизни, не могут быть решены до окончания вооруженного конфликта, боевых действий. Поэтому здесь самое важное было напомнить о том, что поминовение патриарха - это все-таки не просто вопрос юрисдикционный, это, в общем-то, наш некий символ единства церкви, очень значимый фактор единства внутрицерковного. Поэтому это и прозвучало", - добавил эксперт.

О ситуации

В мае 2022 года собор Украинской православной церкви, самоуправляемой в составе РПЦ, объявил, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Ряд иерархов на Украине прекратили поминать патриарха Кирилла как своего предстоятеля. С решениями собора УПЦ не согласились многие представители духовенства и верующие на Украине. Ранее и Латвийская православная церковь (ЛПЦ), также самоуправляемая в составе РПЦ, приняла на соборе обращение к патриарху Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Сообщалось, что обращение принято в связи с внесением в Латвии изменений в закон об ЛПЦ, которые устанавливают ее "автокефалию".