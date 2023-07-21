21 июля, 14:45
Атака на Крымский мост

Поток транспорта по сухопутному коридору в Крым уменьшается второй день подряд

Заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко добавил, что дорожная инфраструктура готова к большому наплыву

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Поток автомобильного транспорта, который идет по сухопутному коридору в Крым через новые российские регионы, уменьшается второй день подряд.

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Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Сегодня нет заторов у нас на пункте пропуска "Джанкой"  и по маршруту следования. У нас готова дорожная инфраструктура к большому наплыву, и сейчас мы видим, уже идет на спад та ситуация, которая была буквально два дня назад", - сказал он.

Ранее Козенко сообщал ТАСС, что поток легковых и грузовых автомобилей, следующих в Крым и с полуострова через новые российские регионы, идет на спад.

  

Теги:
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