Поток транспорта по сухопутному коридору в Крым уменьшается второй день подряд

Заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко добавил, что дорожная инфраструктура готова к большому наплыву

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Поток автомобильного транспорта, который идет по сухопутному коридору в Крым через новые российские регионы, уменьшается второй день подряд.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Сегодня нет заторов у нас на пункте пропуска "Джанкой" и по маршруту следования. У нас готова дорожная инфраструктура к большому наплыву, и сейчас мы видим, уже идет на спад та ситуация, которая была буквально два дня назад", - сказал он.

Ранее Козенко сообщал ТАСС, что поток легковых и грузовых автомобилей, следующих в Крым и с полуострова через новые российские регионы, идет на спад.