Кравцов сообщил, что украинское руководство собиралось сделать "Артек" коттеджным поселком

Министр просвещения России отметил, что в 2014 году Киев готовился передать Международный детский центр частным предпринимателям

АРТЕК (Республика Крым), 21 июля. /ТАСС/. Украинские власти в 2014 году готовились передать Международный детский центр (МДЦ) "Артек" частным предпринимателям для строительства на его территории коттеджного поселка, сообщил журналистам во время визита в пятницу в центр министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, введение санкций против "Артека" вызывает непонимание.

Ранее Великобритания ввела новые санкции в отношении 13 граждан России, включая министра просвещения РФ Сергея Кравцова, а также против международного детского центра "Артек" в Крыму.

"Не укладывается в голове ввести санкции против "Артека". Ладно против меня, мы уже привыкли. <…> Санкции, наоборот, укрепляют нашу страну, и скоро мы будем праздновать 100-летие международного центра, который киевский режим хотел сделать коттеджным поселком. В 2014 году был готов план по передаче в частные руки "Артека", он находился в ужасном состоянии", - сказал Кравцов.

Он отметил, что в настоящее время это современный лагерь, в который едут дети, "несмотря ни на что".

"На мой взгляд, никакие действия западных стран [не повлияют на "Артек"]. Это просто, с одной стороны, вызывает сожаление, но с другой стороны, говорит о том, что мы побеждаем в информационной войне, которая ведется против нас. Тому пример "Артек", когда все ребята приехали, отдыхают дружат и общаются", - подчеркнул Кравцов.

"Артек" был основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. В 2014 году завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. Ожидается, что к своему 100-летию в 2025 году "Артек" примет двухмиллионного воспитанника.

Сейчас в МДЦ проходит международная смена, на которую приехали порядка 3,2 тыс. детей из более чем 50 стран. Среди них, в частности, школьники из Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Испании, Казахстана, Канады, Киргизии, Ливана, Монголии, Польши, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Франции и Швеции.