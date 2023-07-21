21 июля, 14:52

В Мурманской области отправят около 200 детей из Запорожья на летний отдых в Крым

Они уже получили путевки в оздоровительные лагеря, где проведут 21-дневную смену

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Около 200 детей из Приморского района Запорожской области, над которым взяли шефство власти Заполярья, отправились на летний отдых в детские оздоровительные лагеря Крыма. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Мурманской области.

"Мурманская область продолжает помогать Запорожской области. В рамках соглашения о сотрудничестве порядка 200 школьников Приморского района отправились на отдых в Евпаторию", - говорится в сообщении. Отмечается, что дети получили путевки в оздоровительные лагеря, где проведут 21-дневную смену.

В мае между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области было заключено соглашение о сотрудничестве. Благодаря специалистам из Заполярья Приморск обеспечен бесперебойным водоснабжением, также в городе начался ремонт здания для МФЦ, ремонтируются школы Приморского района, оказывается помощь в сфере здравоохранения. 

Теги:
РоссияМурманская область
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