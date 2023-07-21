Рослесхоз спрогнозировал падение пика летних лесных пожаров в течение двух недель

В ведомстве отметили, что с начала года площадь, пройденная огнем, составляет порядка 2,8 млн га, что в полтора раза ниже среднемноголетних значений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пик летних лесных пожаров, вероятно, спадет в течение двух недель. На сегодня пройденная огнем площадь в полтора раза ниже средних многолетних значений, сообщила в пятницу пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

"Сегодня мы находимся на летнем пике лесопожарного сезона. По предварительным прогнозам, пик спадет в течение двух недель. Так, с начала года площадь, пройденная огнем, составляет порядка 2,8 млн га, что в полтора раза ниже среднемноголетних значений. И это при условии того, что лесопожарный сезон начался на три недели раньше, и погодные условия крайне неблагоприятные. Сейчас в числе горимых регионов Якутия, Магадан, и пожары там на очень удаленных и труднодоступных территориях, например, есть возгорания в 1,8 тыс. км от Якутска", - заявил глава Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, даже столь удаленные пожары нужно тушить. Безусловно, это высокая нагрузка и на людей, и на технику, и на бюджеты, но решение по сокращению зон контроля принято.

"Благодаря увеличению финансирования мы нарастили количество часов авиамониторинга, протяженность наземного патрулирования, расширили штат лесопожарной службы и "лесного спецназа" - сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Все это дало результат: в 2022 году площадь, пройденная огнем, по сравнению с 2021 годом, была сокращена в три раза - с 10 млн га, до 3,3. Мы видим положительную динамику в сфере охраны лесов от огня, в том числе она была бы невозможна без межведомственного взаимодействия и совершенствования законодательства, позволяющего оперативнее направлять силы и средства в горимые субъекты, для стабилизации обстановки", - добавил Советников.