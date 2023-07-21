Кравцов считает, что закон о трудовом воспитании будет воспринят обществом положительно

По словам министра просвещения, многие родители сообщают после возвращения детей из лагерей, например, из "Артека" о том, что они стали сами застилать свои кровати и мыть посуду

АРТЕК (Республика Крым), 21 июля. /ТАСС/. Закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, принятый накануне Госдумой, будет положительно воспринят. Ранее на это уже указывали педагоги и родители, заявил журналистам во время визита в Международный детский центр (МДЦ) "Артек" министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Мы об этом давно говорили. Когда-то это было в нашем детстве, и в этом нет ничего плохого: посадить цветы, сделать уборку в классе. Это воспитание. <…> Я уверен, что это будет воспринято положительно: и родители многие говорили нам, учителя, педагоги [об этом] . Конечно, мы вместе с учителями обсудим, как реализовывать закон, чтобы это было интересно ребятам, чтобы мы их не заставляли, а прививали уважение к труду", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, многие родители сообщают после возвращения своих детей из лагерей, например, из "Артека" о том, что они стали сами застилать свои кровати и мыть посуду.

Госдума на пленарном заседании накануне приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Нововведения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации", одновременно из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, "участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее".