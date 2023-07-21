В одном из сел в Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В Ильинке запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки

ТЮМЕНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в селе Ильинка Казанского района Тюменской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона в пятницу.

"В селе Ильинка Казанского района введен карантин по бешенству животных с 21 июля", - говорится в сообщении.

В селе запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки.