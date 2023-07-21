В Ростове-на-Дону из-за надвигающейся непогоды ввели режим повышенной готовности

Он продлится до 12 часов 24 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Городские службы Ростова-на-Дону переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды, сообщил в пятницу в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Режим повышенной готовности введен в Ростове в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Он продлится до 12 часов понедельника, 24 июля. <…> Все экстренные и коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в течение всех предстоящих выходных", - написал он.

По словам Логвиненко, в настоящее время проверяется готовность техники, сил и средств к реагированию на возможные происшествия, вызванные непогодой. Ухудшение погодных условий в Ростове-на-Дону ожидается в ближайшие часы. Непогода сохранится до понедельника.

Ранее в ГУ МЧС по региону до конца суток 21 июля объявили штормовое предупреждение в Ростовской области из-за надвигающихся дождей и ливней с грозой и градом, а также усилением ветра до 20-23 м/с.