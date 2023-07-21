Школам Петербурга передадут электронные версии книги о геноциде народов СССР в годы войны

Презентация книги состоялась в Брестской крепости в День памяти и скорби 22 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Школы Санкт-Петербурга получат электронные версии новой книги "Срока давности не имеют..." о военных преступлениях гитлеровцев и их пособников против народов Советского Союза в 1941-1945 годах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

С инициативой передать книгу петербургским школьникам выступил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, при личном участии которого издание было подготовлено к печати. Презентация книги состоялась в Брестской крепости в День памяти и скорби 22 июня.

"В издании представлены материалы уголовных дел, свидетельства злодеяний оккупантов и их пособников, записанные от очевидцев событий. В частности, большой раздел книги посвящен преступлениям гитлеровцев, их союзников и коллаборационистов против жителей блокадного Ленинграда и захваченной врагом территории Ленинградской области", - передает пресс-служба слова Мезенцева.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил госсекретаря Союзного государства и отметил, что акция является важным шагом в патриотическом воспитании подрастающего поколения и сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне.

Значительное число материалов книги публикуется впервые - в частности, это документы, подготовленные Федеральным архивным агентством России и Министерством юстиции Беларуси, Российской национальной библиотекой, решение городского суда Санкт Петербурга о признании блокады города на Неве фактом геноцида, а также материалы расследований, проведенных генеральными прокуратурами и следственными комитетами России и Белоруссии.

Книга стала второй в издательском проекте "Библиотека Союзного государства". Первое издание вышло в 2022 году и посвящено подвигам воинов, защищавших единое Отечество в войне с Наполеоном в 1812 году.