Жителей Калмыкии и Астраханской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии сообщило о введении ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них автомобилей в период с 24 июля по 12 августа включительно

ЭЛИСТА, 21 июля. /ТАСС/. Штормовые предупреждения о чрезвычайной пожароопасности пятого класса объявлены в Калмыкии и Астраханской области до воскресенья. В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), выявлением единичных очагов природных пожаров, сообщили в пятницу пресс-службы ГУ МЧС России по этим регионам.

"По данным Калмыцкого ЦГМС, до конца суток 22 июля чрезвычайная пожарная опасность пятого класса ожидается в Юстинском, Лаганском, Черноземельском районах и в восточной половине Яшкульского района республики", - говорится в сообщении ведомства по Республике Калмыкия.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии сообщило о введении ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них автомобилей в период с 24 июля по 12 августа включительно.

"По данным Астраханского ЦГМС, до конца суток 22 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса в Астрахани и ЗАТО Знаменск, а также районах (Ахтубинский, Володарский, Енотаевский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский, Харабалинский и Черноярский районы)", - говорится в распространенном сообщении ГУ МЧС России по Астраханской области.

В связи с возгоранием камыша и сухой растительности на территории Советского района Астрахани и с учетом северного, северо-восточного направления ветра жителей региона также предупредили о возможном распространении запаха гари в Камызякском, Приволжском и Наримановском районах региона и самом областном центре.