Таджикистан предложил РФ взять шефство над лицеями республики для подготовки кадров

В Таджикистане рассчитывают, что в случае реализации инициативы такие учебные заведения могли бы выдавать "дипломы, которые будут признаваться и в России, и на территории Таджикистана"

ДУШАНБЕ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Таджикистана передали России предложение по организации в республике обучения для желающих выехать на заработки в РФ. Также предлагается организовать шефство российских предприятий над учебными заведениями в Таджикистане, чтобы они готовили кадры под свои задачи, сообщила ТАСС заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири.

"Мы провели заседание отдельной рабочей группы [с РФ] именно по открытию на базе наших лицеев специальной базы для подготовки кадров, востребованных для рынка труда России", - сказала она.

По ее словам, в Таджикистане рассчитывают, что в случае реализации инициативы такие учебные заведения могли бы выдавать "дипломы, которые будут признаваться и в России, и на территории Таджикистана". Обучение, отметила она, должно вестись по российской методике.

Нодири сообщила, что Минтруда Таджикистана уже передало контакты 60 лицеев республики для рассмотрения вариантов. "Как пилотные площадки мы предложили три - это строительный [лицей] в Душанбе, сферы туризма и швейный", - уточнила собеседник агентства. Она также сообщила, что рассматривается вариант с шефством российских предприятий над лицеями в Таджикистане. "Как это было во времена Советского Союза, то есть какой-то работодатель может взять шефство над этим лицеем, и он будет целевым образом готовить кадры именно для него", - сказала заместитель министра.

В пятницу Минтруда презентовало стратегию по регулированию миграционных процессов в республике до 2040 года. Как сообщила в ходе презентации глава министерства Гулнора Хасанзода, по состоянию на конец первого полугодия 2023 года в России граждане Таджикистана получили 663 тыс. патентов на трудовую деятельность.

Между Таджикистаном и Россией существует межправительственное соглашение об организованном наборе таджикских граждан для работы в РФ. В Душанбе также работает представительство многофункционального миграционного центра Москвы, где предоставляются услуги для желающих поехать на работу в столицу. Прорабатывается вопрос об открытии представительства паспортно-визовой службы МВД России.