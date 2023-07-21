В Карелии после подтопления на федеральной трассе организовали реверсивное движение

Речь идет об участке А-119 Вологда - Медвежьегорск

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Дорожники открыли реверсивное движение на участке федеральной трассы А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в районе деревни Песчаное в Карелии, где ранее нельзя было проехать из-за подтопления. Об этом журналистам сообщили в Упрдор "Кола".

"На автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на км 496 (д. Песчаное, Пудож) открыто реверсивное движение для всех видов транспортных средств. Призываем обращать внимание на временные дорожные знаки", - сказано в сообщении.

Подтопление на участке трассы в Пудожском районе произошло в пятницу из-за обильных осадков. Ранее в Госавтоинспекции Карелии водителей просили воздержаться от поездок в данном направлении из-за отсутствия в том месте объездных путей.

По информации Карельского гидрометцентра, 21 июля местами в южной половине региона, в том числе в Петрозаводске, ожидался очень сильный дождь. В четверг ГУ МЧС по республике сообщало, что с 00:00 мск 21 июля до 9:00 24 июля ведомство переводится на усиленный режим работы. Ночью 22 июля местами по центральным и южным районам Карелии также ожидается сильный дождь.