Участники форума "Истоки" предложили концепции создания одноименного музея под Псковом

Организатором форума является программа "Роспатриот"

ПСКОВ, 21 июля. /ТАСС/. Участники молодежного историко-культурного форума "Истоки" в рамках второго заезда, посвященного историческому наследию России, предложили идеи по проектированию музейного пространства круглогодичного центра "Истоки". Об этом сообщила пресс-служба форума по итогам завершения работы второго заезда.

"На территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в рамках форума "Истоки" завершилась смена РВИО "Историко-культурное наследие". В рамках образовательной программы участники заезда смогли больше узнать об историческом значении Сталинградской битвы, получить знания из области музейного дела, информационной безопасности, киберправа. Кроме того, прошли две тренинговые сессии, на которых участники предлагали свои идеи по проектированию музейного пространства историко-культурного центра "Истоки", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в работе второго заезда приняли участие 200 студентов из 72 регионов России, а также ученые, историки, представители духовенства и представители СМИ. За время смены молодые историки, преподаватели, архивисты, реконструкторы и поисковики узнали больше об эпохах Александра Невского, Петра I, Александра I, познакомились с историей Псковской области и Псково-Печерского монастыря.

"Исторические знания человек способен постигать в любом возрасте, но общая картина представлений о прошлом формируется у большинства людей в молодости и на всю жизнь. Именно поэтому очень важно как можно больше, чаще разговаривать именно с молодыми людьми, и не просто разговаривать, а обсуждать с ними наиболее сложные вопросы отечественной и мировой истории. Таким образом вырабатывается чувство сопричастности к судьбам Отечества, которое не может не перейти в чувство уважения к его истории", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента науки и образования РВИО Дениса Шполянского.

Организатором форума "Истоки" является программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке правительства Псковской области, Российского военно-исторического общества, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Псковского госуниверситета. Оператором форума выступает "Роспатриотцентр".