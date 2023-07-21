Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась вдвое

Очереди со стороны Тамани нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Очередь из автомобилей, которая образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи (Республика Крым), по состоянию на 19:00 мск сократилась вдвое по сравнению с 18:00 мск.

Очереди со стороны Тамани нет, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"На 19:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания - около часа", - говорится в сообщении.

Как следует из данных Telegram-канала, со стороны Тамани пробка была ликвидирована к 15:00 мск, в очереди со стороны Керчи по состоянию на 18:00 мск находилось 750 транспортных средств, время ожидания составляло около трех часов.