Председателя райсуда в Ростове-на-Дону лишили полномочий за дисциплинарный проступок

Какой именно проступок совершил Георгий Бондаренко, не уточняется

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Ростовской области лишила полномочий председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону, причиной стал дисциплинарный проступок, сообщается на сайте коллегии.

"Квалификационная коллегия судей <…> признала в действиях председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко наличие дисциплинарного проступка, за совершение которого наложила дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону с лишением его пятого квалификационного класса судьи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поводом для вынесения решения стало обращение совета судей Ростовской области о привлечении председателя райсуда к дисциплинарной ответственности. Какой именно дисциплинарный проступок совершил Бондаренко, не уточняется.