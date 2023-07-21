МККК получил письмо Москальковой о наместнике Киево-Печерской лавры

Международный комитет Красного Креста сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в двустороннем порядке

ЖЕНЕВА, 21 июля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что получил письмо от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по вопросу освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом в пятницу заявила ТАСС официальный представитель МККК Галина Бальзамова.

"МККК подтверждает, что получил письмо от уполномоченного по правам человека Москальковой. У нас хорошие рабочие отношения с ее офисом, и мы обсудим этот вопрос в двустороннем порядке", - отметила она.

Ранее Татьяна Москалькова попросила главу МККК Мирьяну Сполярич-Эггер принять меры для освобождения из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

В конце марта украинские власти в одностороннем порядке разорвали с Украинской православной церковью договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест на 60 суток. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).