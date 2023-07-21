Путин назвал конкурс "Большая перемена" одним из самых значимых проектов "Движения первых"

По словам президента, конкурсанты хорошо потрудились, выдержали серьезную конкуренцию в отборочных турах и достойно выступили в финальных испытаниях

АРТЕК (Республика Крым), 21 июля. /ТАСС/. Конкурс "Большая перемена" - это один из наиболее значимых проектов российского движения детей и молодежи "Движение первых", его финал объединяет школьников со всей страны, в том числе из новых регионов. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам мероприятия, которое зачитал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Отрадно, что за прошедшие годы "Большая перемена" укрепила свой авторитет и традиции и сегодня по праву считается одним из наиболее значимых проектов российского движения детей и молодежи "Движение первых", - отметил глава государства. Он также обратил внимание на то, что финал конкурса "объединил в международном детском центре "Артек" школьников из разных регионов страны, а том числе из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей".

Президент также указал на то, что конкурсанты хорошо потрудились, выдержали серьезную конкуренцию в отборочных турах и достойно выступили в финальных испытаниях. "Уверен, что вы надолго запомните дни, проведенные в Крыму на побережье Черного моря", - сказал Путин, отметив, что "Большая перемена" дарит детям прекрасную возможность продемонстрировать свои знания, навыки, творческий потенциал, научиться работать в команде, обрести друзей и единомышленников, обсудить с ними важные, волнующие молодежь темы.

В заключение глава государства поблагодарил родителей, педагогов и наставников конкурсантов за то, что они разделяют интересы детей, искренне верят в них и поддерживают на пути к успеху.

"Большая перемена" - конкурс для учеников школ, студентов колледжей и техникумов, а также для педагогов-наставников. Он является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.