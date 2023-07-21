Легойда: обвинения в адрес наместника Киево-Печерской лавры "совершенно надуманы"

Помещение митрополита Павла в СИЗО попирает любые правовые нормы и даже просто здравый смысл, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Все обвинения, выдвигаемые против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, "совершенно надуманы", а его помещение в СИЗО попирает любые правовые нормы и даже просто здравый смысл. Об этом заявил в пятницу глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Конечно, это помещение в СИЗО совершенно чудовищно, и залог, который объявлен, <...> это полностью попирает любые правовые нормы и даже какой-то элементарный здравый смысл. Потому что это совершенно надуманные обвинения в сторону митрополита Павла, который совсем не заслуживает всех тех вещей, которые ему были предъявлены, то есть они просто не соответствуют действительности", - сказал Легойда в эфире радио "Вера".

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с Украинской православной церковью договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля СБУ предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест.

13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. На следующий день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).