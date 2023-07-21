"Триколор" запустил вещание с российского спутника в Калининградской области

Вещание переводится с европейского спутника на российский для качественной и стабильной трансляции телеканалов, отметили в пресс-службе оператора

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мультиплатформенный оператор "Триколор" переводит вещание в Калининградской области с европейского спутника на российский для качественной и стабильной трансляции телеканалов. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе "Триколора".

"В целях обеспечения технологического суверенитета и информационной безопасности, а также из-за нестабильной работы европейского спутника оператор начал переход на российский", - говорится в сообщении.

Российский спутник "Экспресс-АТ1" обеспечивает стабильную работу на всей территории России. "На данный момент на нем бесплатно доступно более ста телеканалов, а в ближайшие дни их количество будет значительно увеличено", - добавили в пресс-службе.

Для переключения клиентам "Триколора" в Калининграде необходимо изменить положение приемной антенны. Это можно сделать самостоятельно с помощью инструкции на сайте или вызвать специалиста. Клиентам из других регионов России перенастройка оборудования не потребуется, пояснили в пресс-службе оператора.