В Ереване проходит митинг с требованием деблокировать Лачинский коридор

В акции принимают участие несколько сотен человек, в том числе дети из перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Митинг с призывом деблокировать Лачинский коридор и прекратить блокаду Карабаха проходит в центре Еревана. Трансляцию акции протеста в пятницу в режиме онлайн ведут местные новостные порталы.

"Ожидание от <...> сегодняшней акции одно - открытие Лачинского коридора и деблокада Арцаха (Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика - прим. ТАСС). Мы приложим все силы, чтобы наша борьба привела к положительному результату", - сказала одна из участниц акции протеста.

После митинга участники акции двинулись в сторону площади Свободы. В руках у протестующих плакаты на разных языках, в том числе русском, на которых написано: "Откройте дорогу жизни", "Нет блокаде Арцаха". Участники акции скандируют "Мы Арцах". Сотрудники полиции сопровождают шествие. В акции принимают участие несколько сотен человек, в том числе дети из перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха.

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста. В интервью агентству AFP, опубликованном в пятницу, глава армянского кабмина заявил, что происходящее - это "геноцид в процессе", обвинив азербайджанскую армию в создании "гетто" в Нагорном Карабахе.