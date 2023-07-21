МВД предложило выдавать на 30 дней временное удостоверение личности при ЧС

При этом в случае утраты или хищения паспорта ведомство намерено выдавать временное удостоверение на срок до 90 дней

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МВД подготовило положение о паспорте гражданина России, где конкретизировало основания, при наступлении которых выдается временное удостоверение личности гражданина РФ и на какой срок. Как следует из соответствующего проекта постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС, временное удостоверение на 30 дней может выдаваться в случае введения особого правового положения или чрезвычайной ситуации.

"До оформления нового паспорта заявителю по его просьбе МВД РФ или его территориальным органом выдается временное удостоверение личности гражданина РФ. При отсутствии у гражданина паспорта временное удостоверение личности гражданина РФ в течение установленного в нем срока действия удостоверяет личность и гражданство РФ данного гражданина", - говорится в документе.

В проекте указывается, что в случае утраты или хищения паспорта МВД намерено выдавать временное удостоверение личности на срок до 90 дней, а при его изъятии из-за предоставления поддельных документов при оформлении - на срок до 30 дней. "В случае введения особого правового режима или чрезвычайной ситуации и нахождения пострадавшего гражданина в медицинской организации временное удостоверение личности гражданина РФ выдается МВД РФ или его территориальным органом на срок до 30 календарных дней", - сказано в проекте постановления.

В действующем в настоящее время положении указано только, что до оформления нового паспорта по просьбе МВД России выдает временное удостоверение личности установленной формы. Проект постановления подготовлен в целях реализации принятого в апреле текущего года закона о гражданстве. Планируется, что постановление вступит в силу с 26 октября 2023 года.