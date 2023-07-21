Минздрав предложил ревакцинироваться от коронавируса через год после последней прививки

Как отметил главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов, такие изменения обусловлены улучшением ситуации в стране

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минздрав России предлагает внести изменения в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, добавив туда пункт с рекомендацией ревакцинироваться против коронавируса не ранее чем через год после предыдущей вакцинации. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Приложение № 3 к приказу дополнить пунктом следующего содержания: "15. Повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через один год после предыдущей вакцинации", - говорится в тексте проекта приказа.

Как пояснил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, такие изменения обусловлены улучшением ситуации с коронавирусом в стране. "В связи с улучшением в РФ эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и отсутствием новых вариантов SARS-CoV-2, вызывающих обеспокоенность, обновлены рекомендации по тактике повторной вакцинации граждан от COVID-19. Для профилактики инфекции рекомендуется проводить повторную вакцинацию через один год после введения последней дозы вакцины первичной вакцинации или предыдущей ревакцинации", - сказал он.

В пояснительной записке к документу также отмечается, что в связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против коронавируса в РФ "целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан". В частности, речь идет о гражданах старше 18 лет, которые ранее не болели или не прививались от ковида, лицах от 60 лет и с хроническими заболеваниями: с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/ онкогематологическими заболеваниями.

"Вакцинопрофилактика COVID-19 в первую очередь рекомендована лицам из групп риска, поскольку вероятность возникновения тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов у них наиболее высокая. Люди, не относящиеся к группам риска, также могут пройти повторную вакцинацию для повышения иммунитета к возбудителю новой коронавирусной инфекции", - сказал Чуланов.

Ранее повторно вакцинироваться от ковида рекомендовалось раз в полгода.