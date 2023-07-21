Более 60% опрошенных французов хотели бы замены Борн на посту премьер-министра

По данным Le Figaro, при этом 61% недоволен перестановками в правительстве

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Французы недовольны перестановками в правительстве, более 60% жителей страны хотели бы, чтобы Элизабет Борн была заменена на посту премьер-министра республики. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса социологической службы Odoxa, подготовленного по заказу газеты Le Figaro.

Видеть на посту главы кабмина другого человека вместо Борн предпочли бы 62% жителей страны, причем большая часть из них заявила о своем "крайнем недовольстве" (36%) этим выбором. Одобряют переназначение Борн 37% респондентов, еще 1% затруднился дать оценку решению президента.

При этом 61% опрошенных недоволен перестановками в кабмине. Удовлетворительными их считают 38% французов. 1% затруднился с ответом.

Реорганизация правительства

Макрон в четверг провел перестановки во французском правительстве. Он решил оставить Борн на посту премьер-министра. Кроме того, реорганизация не затронула ключевые министерства, в том числе МИД, МВД, министерство вооруженных сил и Минфин.

В реорганизованном правительственном кабинете Габриэль Атталь назначен новым министром национального образования и по делам молодежи Франции. Он ранее занимал пост министра-делегата по вопросам бюджета. Также сменился глава министерства солидарности. Председатель парламентской фракции правящей партии "Ренессанс" Орор Берже стала преемницей нынешнего главы ведомства Жан-Кристофа Комбе на посту министра национального образования

Ее коллега по фракции Флоран Будье получил портфель министра по связям с парламентом вместо Франка Риестера. Это объясняют тем, что Риестеру не удалось найти союзников в парламенте для поддержки пенсионной реформы, из-за чего Борн пришлось проводить законопроект без голосования ввиду отсутствия необходимого большинства. Это вызвало протесты профсоюзов и волну антиправительственных демонстраций.

Прежний состав кабмина был утвержден в июле 2022 года.