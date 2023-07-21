Минюст внес в реестр иноагентов бывшего члена Общественной палаты Павла Суляндзигу

Также в список вошли экс-продюсер "Нашего Радио" Михаил Козырев и политик Константин Боровой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший член Общественной палаты Павел Суляндзига, экс-продюсер "Нашего Радио" Михаил Козырев и политик Константин Боровой внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"П. В. Суляндзига выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"М. Н. Козырев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Боровой, по информации Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Также в список иноагентов включены общественная организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т", автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого" и интернет-журнал и медиаплатформа "7х7 - Горизонтальная Россия".