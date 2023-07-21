В Наро-Фоминске установили памятник "Дети Донбасса - дети России"

Изначальная задумка барельефа - символ воссоединения народов. На нем мальчик из России дарит девочке из Донбасса цветок

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый в стране памятник "Дети Донбасса - дети России" установили в парке "Победа" в Наро-Фоминске. Подобные монументы в перспективе планируется открывать и в других городах страны, сообщила пресс-служба фонда "Боевое братство без границ".

Памятник был создан в рамках международного проекта благотворительного фонда сохранения памяти поколений "Наш мир - 21 век" и международного благотворительного фонда поддержки ветеранов, инвалидов и членов семей погибших при исполнении служебного долга "Боевое братство без границ" из Республики Беларусь.

"Нам пришла идея сделать памятник "Дети Донбасса - дети России" - символ сплочения ребят из ДНР и поддержки их спасителей - верховного главнокомандующего Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Важно, чтобы через 20 лет не исказили нашу историю, поэтому мы хотим устанавливать такие памятники по всей стране, рассказывать правду. Нас очень поддержало правительство Московской области, администрация г. о. Наро-Фоминск. Оперативно сделали фундамент под монумент. Очень символично, что впервые памятник будет установлен именно здесь, потому что первых ребят из ДНР встречали именно в Апрелевке", - привели в тексте слова председателя "Боевого братства без границ" в Республике Беларусь, помощника председателя комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав правительств СНГ Виктора Сивохина.

В тексте поясняется, что монумент поставили в историческом центре Наро-Фоминска - в парке "Победа". В рамках торжественной церемонии открытия памятник также был освящен.

"Ровно год назад мы придумали всероссийскую благотворительную акцию по установке скульптурных монументов "Дети Донбасса" и "Героям России". Идея развивалась, где-то полгода назад придумали этот монумент, а позднее - в беседе со скульптором - решили назвать его "Дети Донбасса - дети России". Это символ воссоединения народов и, конечно же, дань памяти погибшим и пострадавшим деткам. Сейчас акцию поддержали такие города, как Саратов, Таганрог, республики Крым и Карелия. Мы объединили усилия с нашим уважаемым Виктором Михайловичем (Сивохиным - прим. ТАСС), благодаря чему наша всероссийская акция теперь стала международной", - процитировали председателя управляющего совета благотворительного фонда сохранения памяти поколений "Наш мир - 21 век" Игоря Трушкина.

Об эскизе

Как рассказали в фонде, изначальная задумка барельефа - символ воссоединения народов. На нем мальчик из России дарит девочке из Донбасса цветок. Автором эскиза для памятника является художник-живописец Олеся Орлова. "Я узнала об акции, что нужны художники, чтобы нарисовать эскиз памятника. И, конечно же, с радостью приняла в ней участие. Я сама работаю с камнем уже 14 лет. Захотелось изобразить светлый детский образ. Я многодетная мама, поэтому он всегда перед глазами. В этом возрасте мы все любим покачаться на качелях, почувствовать какую-то свободу в полете. Это и хотелось передать. На конкурсе было представлено около 20 эскизов памятника "Дети Донбасса - дети России", среди которых выбрали мой, что, безусловно, очень приятно", - привели в фонде слова Орловой.