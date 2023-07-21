В Чехове 29 и 30 июля пройдет фестиваль "Гуляй город" в честь победы в битве при Молодях

Культурно-историческая программа фестиваля погрузит в атмосферу времен Руси XVI века

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Гуляй город", приуроченный к годовщине Молодинской битвы, пройдет в подмосковном городском округе Чехов 29 и 30 июля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мероприятия.

"29 и 30 июля 2023 года в селе Молоди городского округа Чехов Фонд Святителя Василия Великого совместно с администрацией городского округа Чехов и при поддержке Фонда президентских грантов проведет фестиваль "Гуляй город", посвященный победе в битве при Молодях. Прошедший впервые в 2022 году фестиваль, который собрал более 42 тыс. человек за один день проведения, показал высокую потребность российского общества в мероприятиях, пропагандирующих традиционные русские ценности и культуру", - говорится в сообщении.

Выбор места проведения и даты проведения фестиваля основаны на историческом событии - битве при Молодях, которая состоялась с 29 июля по 2 августа 1572 года на территории современного городского округа Чехов в селе Молоди. Победа в сражении позволила сохранить и укрепить российскую государственность, не утратить культурную идентичность и традиционные ценности России.

"Если спросить, что такое Подмосковье, ответы могут быть разные. Для наших защитников это последний рубеж обороны столицы. В самые трудные для Отечества времена наша земля принимала очень тяжелые бои: так было и в 1941 году, и в 1812-м, и в XVI веке при Молодях. Тогда наш народ одержал важнейшую с геополитической точки зрения победу. И сегодня "Гуляй город" объединяет всех, кто любит свою страну, знает нашу общую историю. Сейчас особенно важно ценить то героическое прошлое, которое у нас есть. Сохранить добрую память об участниках битвы при Молодях помогает наш ежегодный фестиваль. Благодарю организаторов, историков и тех, кто изучает военное дело, всех наших гостей за внимание к этому важному событию. Желаю всем с удовольствием и интересом провести время у нас в Подмосковье", - привели в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что культурно-историческая программа фестиваля погрузит в атмосферу времен Руси XVI века. На исторической зоне участников фестиваля гостей ждут выступления фольклорных коллективов Подмосковья, театрализованная военно-историческая реконструкция Молодинской битвы, в которой примут участие свыше 200 реконструкторов, а также традиционные русские игры и забавы, мастер-классы и ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников. Одним из самых масштабных мероприятий фестиваля станет кулачный стеношный бой - старинная русская народная забава, заключающаяся в кулачной схватке двух линий между собой.

В современной зоне расположится ярмарка современных локальных брендов, фуд-корт и основная сцена фестиваля. Здесь 29 июля выступят Uma2rman, Пелагея, Clever Folk и Кasha, а 30 июля - "25/17", "Маша и Медведи", Полюшка, "Аффинаж" и Drummatix. Также на фестивале выступят: Vetkafolk, Поклад, Deepfolk, "Венница", Миша Матвеев, Злата, VDOME и другие. Кроме того, будет подготовлена программа для детей.