21 июля, 18:26
Атака на Крымский мост

Очереди из автомобилей на Крымский мост с обеих сторон нет

В течение дня на подъезде к мосту со стороны Тамани ожидали очереди до 250 машин, со стороны Керчи находилось до 750 транспортных средств

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Очереди из автомобилей, которые в течение пятницы скапливались на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани, по состоянию на 21:00 мск нет, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"На 21:00 мск с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Как следует из данных Telegram-канала, в течение дня на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани ожидали очереди до 250 машин, со стороны Керчи находилось до 750 транспортных средств.

  

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РоссияКрымАтака на Крымский мост
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