Более 30 издательств и 20 авторов представят свои новинки на книжном фестивале в Ярославле

Мероприятие продлится до 23 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Более 30 издательств представят литературные новинки на фестивале "Ярославское книжное обострение", который открылся в пятницу в Ярославле, гостями фестиваля стали более 20 авторов со всей страны. Об этом сообщила журналистам заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова.

"Очень надеюсь на то, что все участники фестиваля - все издательства, которые приехали, писатели, которые сегодня вместе с нами, помогут нам, ярославцам, найти ту книгу, которая объединит друзей, семью. Задача нашего фестиваля - объединять людей", - сказала Серова.

Фестиваль продлится до 23 июля и будет проходить на двух площадках - в Бутусовском парке и в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова. Предусмотрено несколько форматов - книжные ряды, лектории, мастер-классы, интерактивные программы и музыкальные вечера в парке. Всего фестиваль объединит более 40 мероприятий.

Особое внимание организаторы уделили детской литературе. Перед гостями фестиваля выступят члены Союза детских и юношеских писателей - Наталья Спехова-Роси, Евгения Бахурова, Василиса Кошкина и Валентин Постников. Лектории "Перекресток историй" и "Фестивальная гостиная" объединят темы по истории, искусству и литературе.