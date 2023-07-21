В Воронеже создали склеральные линзы для людей с тяжелыми изменениями сетчатки

Линзы дают возможность без операции до четырех раз увеличить остроту зрения пациента и избежать потери самостоятельности

ВОРОНЕЖ, 21 июля. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) создали склеральные линзы для людей с тяжелыми дистрофическими нарушениями сетчатки глаз. Линзы дают возможность без операции до четырех раз увеличить остроту зрения пациента и избежать потери самостоятельности, рассказала ТАСС профессор ВГМУ, завкафедрой офтальмологии Мария Ковалевская.

"Мы совместно с Российским национальным институтом миопии создали лабораторные образцы склеральной линзы: диагностируем нарушение контрастности и устраняем их с помощью фиксированной оптической системы. Она фиксируется на глазу и может убрать все нарушения, аберрации (отклонения - прим. ТАСС), которые человек видит <...> В начальной стадии дистрофии сетчатки до 0,2-0,3 зрение повышается до 0,8 без операции - благодаря специально подобранной склеральной линзе отечественного производства, созданной на отечественном оборудовании", - рассказала она.

Склеральные линзы отличаются опорой не на роговицу, а на склеру глазного яблока. "Склеральные линзы используют при разных болезнях роговицы, но мы ее впервые в мире применяем для сетчатки как оптический аппарат, который в каждой точке имеет свое преломление - и таким образом добиваемся качества зрения в каждой точке оптической системы", - сказала ученый.

Ковалевская объяснила, что даже с помощью телескопических очков такого качества зрения у пациентов с дистрофией сетчатки достичь нельзя, потому что очки смещаются. А индивидуальная склеральная линза создается для каждого уровня потери качества зрения у пациента и позволяет без операции на год предложить коррекцию и избежать потери самостоятельности. Ковалевская объяснила, что новые линзы помогут пациентам с изменениями в сетчатке глаза из-за старения, когда в центральной зоне формируются очаги, сосудистые нарушения, ведущие к дегенерациям, а также из-за сахарного диабета. "Возрастная макулярная дегенерация встречается у 38% в популяции, диабетический макулярный отек - 30% от 750 тыс. человек с диабетической ретинопатией в РФ, таким образом линза очень востребована", - сказала она.

Ученые ВГМУ изготовили опытные образцы линз из полимера с плазменной обработкой поверхности, оптическое преломление рассчитали для каждой точки нарушения качества зрения соответственно повреждениям центральных отделов сетчатки. Ковалевская отметила, что склеральная линза максимально используется один год и один месяц, затраты в месяц составляют примерно 1 тыс. рублей на один глаз. По ее словам, студент ВГМУ Александр Подопригора получил грант 1 млн руб. по программе "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", на который будет организовано производство индивидуальных склеральных линз.