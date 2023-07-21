Победители конкурса "Большая перемена" из-за рубежа смогут отправиться в туры по России

Среди российских школьников победителями признаны 300 участников

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Жюри Всероссийского конкурса "Большая перемена" признало победителями международного трека 74 школьника из 30 стран, все они смогут отправиться в туры по России от проекта "Больше, чем путешествие", сообщили в пресс-службе конкурса.

Закрытие финала "Большой перемены" прошло в Международном детском центре "Артек". Как говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам мероприятия, конкурс является одним из наиболее значимых проектов российского движения детей и молодежи "Движение первых".

"В финал международного трека вышли ребята из 30 стран мира, победителями конкурса стали 74 школьника. <...> Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах. Все победители международного трека смогут отправиться в авторские туры по России от проекта "Больше, чем путешествие". Партнером международного трека выступает Россотрудничество", - говорится в сообщение.

Среди российских школьников 5-7-х классов победителями признаны 300 участников. Они отправятся в "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.

"В этом году тур пройдет по обновленному маршруту. Во время путешествия ребята смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также принять участие в образовательной и культурной программе "Большой перемены". Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7-х классов получат по 100 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров "Большой перемены", - добавили в пресс-службе.

"Большая перемена" - конкурс для учеников школ, студентов колледжей и техникумов, а также для педагогов-наставников. Он является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.