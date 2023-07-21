21 июля, 20:03
Военная операция на Украине

В Киеве спрогнозировали появление 4 млн ветеранов после конфликта

По оценкам издания "Клименко тайм", это в четыре раза больше, чем число военных ВСУ на текущий момент

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Не менее 4 млн ветеранов с украинской стороны может быть после завершения боевых действий. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 21 июля 2023 года

"Наше прогнозируемое количество <...>: таких людей будет не менее 4 миллионов", - приводит украинское издание "Клименко тайм" слова Лапутиной. По оценкам издания, это в четыре раза больше, чем число военных в Вооруженных силах Украины на текущий момент.

Военное положение на Украине введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. Их неоднократно продлевали, 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация продлены на 90 дней - до 18 августа.

Ранее президент России Владимир Путин оценил потери ВСУ во время контрнаступления в десятки тысяч человек. "Несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения", - отметил российский лидер. Он подчеркнул, что мобилизационный ресурс Украины истощается. 

Теги:
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