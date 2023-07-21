Кравцов заявил, что безопасность детей, заезжающих на отдых в крымский "Артек", обеспечена

Министр просвещения России отметил, что центр спокойно работает, "ребята отдыхают, ребята заряжаются энергией, дружат"

ТАСС, 21 июля. Безопасность отправляющихся на отдых в международный детский центр "Артек" обеспечена, Минпросвещения совместно с РЖД и Минтрансом обеспечивает зеленые коридоры для детей и родителей. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"С точки зрения безопасности никаких вопросов нет. Мы совместно и с РЖД, и с министерством транспорта обеспечиваем всю логистику, специальные зеленые коридоры для детей, для родителей, поэтому здесь никаких вопросов нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Кравцов отметил, что "Артек" спокойно работает, "ребята отдыхают, ребята заряжаются энергией, дружат".

"Это один из лучших, если не лучший мировой детский центр круглогодичный", - подчеркнул министр, добавив, что на сегодняшний день в смене отдыхают более 3 тыс. детей, что "больше, чем было в Советском Союзе".