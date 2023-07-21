Для автомобилистов разработали памятку о действиях при сигнале тревоги на Крымском мосту

В частности рекомендуется "не поддаваться панике", "следовать указанием системы громкоговорящей связи", "не совершать опасных маневров и не покидать машину"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Власти разработали памятку с алгоритмом действий для автомобилистов на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги, ее опубликовал в пятницу в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"Сигнал о возобновлении движения по мосту поступит от сотрудников транспортной безопасности, прозвучит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале", - уточняется в памятке.

В частности, находящимся на Крымском мосту при сигнале тревоги рекомендуется "не поддаваться панике", "следовать указанием системы громкоговорящей связи", "не совершать опасных маневров и не покидать машину", "соблюдая установленную скорость, двигаться в сторону выезда с моста", а также "не снимать происходящее и не выкладывать в интернет".

Крючков также напомнил, что вся официальная информация круглосуточно публикуется в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Вечером в четверг оперштаб Крыма сообщил, что Крымский мост закрыт, был сигнал воздушной тревоги. Через некоторое время движение было возобновлено.