МВД подготовило перечень оснований отказа в выдаче паспорта

Также в проекте постановления правительства перечислены причины, по которым могут отказать в приеме заявлений о выдаче или замене документа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Невозможность установления личности человека, неуплата госпошлины и отсутствие российского гражданства могут стать основаниями для отказа МВД России выдать или заменить паспорт. Это следует из проекта постановления правительства об утверждении положения о паспорте, подготовленного МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Основаниями для отказа МВД РФ или его территориальными органами в выдаче, замене паспорта являются отсутствие у лица гражданства РФ, представление гражданином поддельных, подложных или недействительных документов либо недостоверных сведений, а также невозможность установления личности гражданина, обратившегося за выдачей, заменой паспорта", - сказано в документе.

Кроме того, в подготовленный МВД перечень отказа в выдаче паспорта также включены наличие у гражданина ранее выданного действительного паспорта, наличие ранее поданного заявителем заявления о выдаче или замене паспорта, по которому не оформлен и не выдан паспорт, а также неуплата заявителем госпошлины за предоставление услуги. "Неявка гражданина по истечении 30 календарных дней со дня приглашения его на прием при рассмотрении заявления о выдаче (замене) паспорта, поданного в форме электронного документа", - также может стать одной из причин, по которой человеку не выдадут паспорт.

Также в документе сказано, что отказано в выдаче паспорта будет при поступлении неполного пакета необходимых документов и их непредоставление заявителем в двухдневный срок с даты направления уведомления.

Проект постановления правительства также включает исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявлений о выдаче (замене) паспорта. Так, например, в него предложено добавить пункт, согласно которому у человека не примут заявление на выдачу паспорта, если он не достиг 14 лет, в заявлении есть ошибки в персональных данных, или оно неразборчиво написано. Также выделено, что не будут приняты поддельные документы.

Проект постановления подготовлен в целях реализации принятого в апреле 2023 года закона о гражданстве. Планируется, что постановление вступит в силу с 26 октября.