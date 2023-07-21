В Коми отменили режим повышенной готовности, введенный после нефтеразлива

Разгерметизацию нефтепровода ООО "Нобель ойл" на Южно-Ошском месторождении в Усинском районе зафиксировали 1 июля

СЫКТЫВКАР, 21 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Усинске Республики Коми после нефтеразлива в начале июля, отменен в связи с нормализацией обстановки на реке Колве, сообщила пресс-служба муниципалитета.

"В Усинске снят режим функционирования "Повышенная готовность" в связи с проведением мероприятий по ликвидации последствий нефтеразлива и нормализацией обстановки на реке Колва <…>. Введен режим "Повседневная деятельность", - говорится в сообщении.

Разгерметизация нефтепровода ООО "Нобель ойл" на Южно-Ошском месторождении в Усинском районе зафиксирована 1 июля в 500 м от реки Колвы. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку, загрязнено около 1 га почвы. По данным Росприроднадзора, в реку могло попасть около 1 тыс. куб. м нефти. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15 мск, компания заявляла об учениях. Местным жителям рекомендовали не использовать воду из реки. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды.

Ущерб лесфонду от нефтеразлива оценен в 25 млн рублей. Мероприятия по ликвидации последствий аварии планировалось завершить до 27 июля, сообщала глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич.