Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса

Уход от массовой вакцинации связан с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против COVID-19 в стране, говорится в пояснительной записке к документу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минздрав России предлагает отказаться от массовой вакцинации против коронавирусной инфекции и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий проект изменений в приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации целесообразно перейти от массовой вакцинации уязвимых категорий граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, к уязвимой категории граждан относятся: лица старше 18 лет, которые ранее не болели ковидом или не вакцинировались; лица старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями - с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и ожирением; лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

Согласно текущему законодательству, к вакцинации от коронавируса подлежат три категории граждан: приоритет первого уровня - лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, в том числе, работники медицинских и образовательных организаций, лица с хроническими заболеваниями, граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более и др. Второго уровня - работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, военнослужащие, работники организаций сферы предоставления услуг и др. Третьего - государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет, призывники, дети от 12 до 17 лет при добровольном согласии.