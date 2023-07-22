21 июля, 22:23

В России растет число преступлений среди мигрантов

Софья Сандурская/ ТАСС, архив
© Софья Сандурская/ ТАСС, архив

За полгода ведомство зафиксировало 22,4 тыс. преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мигранты за первые шесть месяцев 2023 года совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь - июнь 2022 года", - сказано в материалах.

Читайте также
СК провел рейды по фактам организации незаконной миграции в КотельникахВ Москве полиция проводит проверку видео с избиением подростков мигрантами

По данным МВД, 18,4 тыс. преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше, чем годом ранее. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

МВД России активно занимается вопросом преступности в среде мигрантов. Ведомство проводит оперативно-профилактическую операцию "Нелегал-2023", основная задача которой состоит в стабилизации миграционной ситуации на территории государств - членов Организации договора о коллективной безопасности. В ходе операции решаются практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и других связанных с ней противоправных действий. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация