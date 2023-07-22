В Саратовской области отправившимся в отдаленные районы медикам выплатят 13,5 млн рублей

Дополнительные средства предоставят медикам, которые поедут работать в районы области в рамках программы "Земский врач/Земский фельдшер"

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Саратовской области выплатят 13,5 млн рублей медработникам, отправившимся в этом году работать в отдаленные районы, средства выделены из регионального бюджета. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Олег Костин.

"В этом году по решению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина впервые таким специалистам предоставят дополнительно региональные выплаты, на них предусмотрено еще 13,5 млн рублей", - сказал Костин.

Региональную выплату дополнительно предоставят медикам, которые поедут работать в районы области в рамках программы "Земский врач/Земский фельдшер".

Как отметил министр, в этом году привлечь к работе в отдаленных районах планируется 80 медиков, среди них 50 врачей и 30 средних медицинских работников. Специалисты отправятся в Александрово-Гайский, Ивантеевский, Озинский, Перелюбский, Романовский, Самойловский, Турковский, а также в другие районы области.

Дефицит кадров

По информации главы ведомства, на сегодняшний день в регионе открыто около 2 тыс. вакансий для врачей и 1,8 тыс. для средних медработников. Региональное здравоохранение нуждается в педиатрах, терапевтах, анестезиологах-реаниматологах и других специалистах. Министр отметил, что обеспечение кадрового состава является приоритетным вопросом у регионального министерства здравоохранения.

"У нас наблюдается неравномерное распределение контингента врачей по территории региона. Проблемными по обеспечению специалистами являются отдаленные от Саратова районы. Основная задача - закрыть первоочередную потребность в 500-600 специалистах, чтобы снять нагрузку с врачей", - отметил Костин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, нарастить приток специалистов в сферу планируется в том числе благодаря целевому обучению. В 2023 году ожидается трудоустройство 288 выпускников - целевиков. Всего по целевым направлениям проходят подготовку свыше 1,6 тыс. студентов, более 336 ординаторов и 162 учащихся медицинских колледжей. В общей сложности высшее медобразование сейчас получают около 5 тыс. человек.

Кроме того, в школах области открываются медицинские классы, в них сейчас обучаются более 670 человек. "Ранее были случаи отчислений после первого курса, когда ребята поступали, но понимали, что это не их стезя. Благодаря проекту "Медицинские классы" процент таких отчислений снизился до минимума, что говорит о том, что абитуриенты осознанно выбирают обучение в медицинском вузе, а значит они останутся в профессии, а это еще один из механизмов решения вопроса дефицита кадров", - заключили в ведомстве.