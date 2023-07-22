В Японии число работающих женщин впервые превысило 30 млн

В японском министерстве по административным делам и коммуникациям такую тенденцию связали в том числе с ростом на фоне пандемии числа вакансий с возможностью удаленной работы

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Число работающих женщин в Японии, по данным на 2022 год, впервые превысило отметку в 30 млн, что стало рекордно высоким показателем в истории страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу статистические данные министерства по административным делам и коммуникациям.

С 2017 года, когда последний раз проводилось подобное исследование, количество трудоустроенных женщин увеличилось на 1,22 млн до 30,3 млн. Уровень занятости среди женского населения страны составил 53,2%. При этом в возрастной категории от 25 до 39 лет этот показатель достиг рекордно высокой отметки - 81,5%. Процент женщин с частичной занятостью вырос на 1 п.п. до 32,8% от общего числа имеющих работу.

Количество работающих мужчин за этот же период, напротив, сократилось на 300 тыс. и в 2022 году составило 36,7 млн. Совокупное количество трудоустроенного населения выросло почти на 800 тыс. до 67 млн человек, что также стало рекордом. Для сравнения: в 2002 году этот показатель был на уровне 65 млн.

В министерстве такие тенденции на рынке труда связывают в том числе с ростом на фоне пандемии коронавируса числа вакансий с возможностью удаленной работы, а также ростом количества семей, где оба родителя разделяют обязанности по уходу за детьми.

Население Японии в 2022 году опустилось до уровня ниже отметки в 125 млн человек (124,94 млн) на фоне рекордно низкой рождаемости и тенденции к старению общества. Доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составляет сейчас 60,9%, в то время как процент людей старше 65 лет вырос до рекордной отметки в 29%

Стремительное старение нации наряду с низкой рождаемостью может обернуться для государства массой проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в том размере, который установлен для нынешних японских пенсионеров. Согласно прогнозам местных специалистов, население Японии в течение ближайших лет может сократиться на треть.