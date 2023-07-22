В Хабаровском крае запустили железнодорожный тур к озеру Амут

Следующие рейсы "Комсомольского экспресса" запланированы на 25 августа и 22 сентября

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Железнодорожный тур к озеру Амут запустили в Хабаровском крае, первая группа туристов отправилась из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщил ТАСС начальник Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Андрей Марков.

"Комсомольский экспресс" отправился в свой первый рейс по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - озеро Амут - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск", - сказал Марков. Тур приобрели 35 человек, то есть было реализовано 100% предложенных билетов.

Маршрут был разработан филиалом АО "Федеральная пассажирская компания" совместно с Дальневосточной железной дорогой, региональным министерством туризма и местными туристическими компаниями, уточнил Марков. Этот тур позволит путешественникам увидеть знаковые достопримечательности Комсомольска-на-Амуре и его окрестностей. Помимо озера Амут, это экспоцентр авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, галерея современного искусства и геологический музей, горнолыжный комплекс "Холдоми".

Амут - одна из достопримечательностей Хабаровского края, высокогорное озеро сравнивают с Байкалом из-за схожести характеристик воды - прозрачность местами достигает 25 м. Образовано оно в тектоническом разломе в центральной части хребта Мяо-Чан. Озеро притягивает туристов, желающих полюбоваться его видами. Оно находится в Солнечном районе Хабаровского края в 7 км от поселка Горный и примерно в 60 км от Комсомольска.

Пакетный тур из Хабаровска включает проезд в купейном вагоне поезда, трансфер, проживание в гостинице, питание, экскурсии и входные билеты по программе, услуги гида. Тур рассчитан на два дня.

Следующие рейсы "Комсомольского экспресса" запланированы на 25 августа и 22 сентября. "Если этот туристический маршрут будет пользоваться большим спросом, в состав поезда в каждый из последующих рейсов будет включен дополнительный купейный вагон, что позволит перевезти около 200 пассажиров", - сказал Марков. Также планируется продолжение проекта "Комсомольский экспресс" в летне-осеннем сезоне 2024 года.

В декабре прошлого года были запущены пилотные туры на горнолыжный комплекс "Холдоми" "Лыжная стрела". Он был востребован, поскольку можно было удобно добраться до популярного в Хабаровском крае зимнего курорта. "Курсирование будет продолжено с ноября 2023 года", - сказал Марков.