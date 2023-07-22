В Москве ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 24 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 22-24 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 14 градусов. Ветер западный, юго-западный скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 20-25 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.