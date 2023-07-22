Во Львовской области за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам

Снесли монументы в девяти населенных пунктах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Девять памятников советским солдатам демонтированы за прошедшие сутки во Львовской области на западе Украины. Соответствующие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, опубликованы в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным его авторов, памятники демонтировали в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик.

Днем ранее в регионе демонтировали три аналогичных монумента. 20 июля в области снесли еще пять таких памятников, 19 июля - четыре, а 18 июля - два. Львовская областная военная администрация (ОВА) 17 июля сообщила, что в течение 2 недель был снесен 21 советский памятник. Согласно информации ОВА, всего с начала 2023года во Львовской области ликвидировали 123 памятника.

Глава областной администрации Максим Козицкий 1 июля заявил, что власти региона намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца 2023 года.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову, еще 4 - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.