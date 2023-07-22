22 июля, 04:02

В России за полгода зарегистрировали более 1 тыс. преступлений террористического характера

Сергей Карпухин/ ТАСС, архив
© Сергей Карпухин/ ТАСС, архив

Это на 10,4% меньше, чем в 2022 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти 1,2 тыс. преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2023 года. Это следует из материалов статистики ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

"В январе - июне 2023 года зарегистрировано 1 193 преступления террористического характера (на 10,4% меньше, чем в прошлом году) и 734 преступления экстремистской направленности (на 5,3% меньше, чем в прошлом году)", - говорится в материалах.

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По данным МВД, 72 преступления террористической направленности пресечено на стадии приготовления и покушения, что на 71,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Примечательно, что в 2023 году зафиксировано наименьшее число террористических преступлений за последние 3 года. Так, по статистике МВД, в январе - июне 2021 года зарегистрировано 1 271 преступление террористического характера, в первом полугодии 2022 года - 1 332.

Преступления террористической направленности включают в себя факты подготовки терактов, публичные призывы к терроризму и захват заложников. 

Теги:
Россия
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