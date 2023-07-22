Депутат Госдумы направила в кабмин законопроект о зачете осужденным срока этапирования

Согласно законопроекту Ксении Горячевой, предлагается засчитывать один день этапирования за один день отбывания наказания

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди") направила на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается засчитывать осужденным время этапирования к месту отбывания наказания в срок лишения свободы. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

По мнению парламентария, лица, которых этапируют к месту лишения свободы, "фактически еще более ограничены в своих правах, чем лица, содержащиеся под стражей". Так, в процессе этапирования заключенные лишаются сна в ночное время из-за осмотра камеры при регулярной смене часовых, не могут пользоваться туалетом во время длительных стоянок поездов и сталкиваются с другими ограничениями, указала Горячева в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить статью 72 УК РФ (исчисление сроков наказаний и зачет наказания) положением о том, что время этапирования осужденного к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы в соответствии с правилами, предусмотренными частью 3.1 этой же статьи. То есть из расчета один день этапирования за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима, за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима, за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Аналогичный зачет предлагается ввести и для осужденных, которых оставляют в следственном изоляторе или переводят туда для участия в следственных действиях.

По мнению Горячевой, эти меры позволят компенсировать существующие издержки осужденных лиц.