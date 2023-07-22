На юге России и Северном Кавказе прогнозируют локальные дожди с грозами

По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха будет соответствовать климатической норме

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Небольшие по интенсивности локальные грозовые дожди пройдут на юге России и Северном Кавказе в ближайшие дни, температура воздуха будет соответствовать климатической норме для конца июля. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Южный регион России находится под влиянием антициклона. В регионах Южного федерального округа и на Северном Кавказе все ближайшие дни будет жарко, и на фоне повышенного давления вдали от активных атмосферных процессов пройдут грозовые дожди. Большая их вероятность - на севере Крыма, в Ростовской, Волгоградской областях и Северном Кавказе, где свою роль играет горный рельеф местности. Сильных и проливных дождей не прогнозируем, температура около климатической нормы, то есть такое хорошее лето с локальными дождями в отдельные дни", - сказала она.

В Севастополе 22 июля будет солнечно, до +29 градусов, 23 июля местами возможны небольшие короткие дожди, до +25...+27 градусов. В субботу и в начале следующей недели в городе может усиливаться южный порывистый ветер. В Ростове-на-Дону 22 июля солнечно и до +30 градусов, 23 июля - грозовые дожди понизят температуру до +26...+28 градусов.

В Краснодаре солнечно, до +31...+33 градусов, в Сочи - до +25...+27 градусов. Во Владикавказе с 22 июля начнутся локальные грозовые дожди при температуре воздуха до +26...+28 градусов. В Махачкале грозы прогнозируются все ближайшие дни, воздух прогреется до +28...+30 градусов.

"Сейчас температура воды в Черном и Азовском морях составит +24...+25 градусов. Более сильные дожди на юг России и Северный Кавказ придут к концу следующей недели в связи с прохождением холодного фронта", - добавила собеседница агентства.