Очередей на подъездах к Крымскому мосту не зафиксировали

По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, проезд организован в обычном режиме со 100%-ным досмотром всех легковых автомобилей

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Автомобильных пробок на подъездах к Крымскому мосту по состоянию на 07:00 субботы нет, проезд со стороны Кубани и Крыма свободный. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал в своем Telegram-канале, что проезд через Крымский мост организован в обычном режиме со 100%-ным досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонны. В обычном режиме работают железнодорожный транспорт, паромная переправа, пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп", а также общественный транспорт.