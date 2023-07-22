Собянин сообщил о реализации трех проектов для улучшения дорожной ситуации на юге Москвы

Среди них оказались Южная рокада и Московский скоростной диаметр

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. В Москве реализуют три больших проекта для улучшения дорожной ситуации на юге города. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово, Царицыно: четыре района на юге, вошедшие в состав Москвы в 1960 году. В стадии реализации еще три больших проекта, которые радикально улучшат дорожную ситуацию на юге города. Два из них являются хордовыми магистралями, формирующими новый транспортный каркас столицы", - написал Собянин.

Он уточнил, что это южная рокада, уже построенная от МКАД до Пролетарского проспекта. Это Московский скоростной диаметр - строительство южного направления планируется завершить в 2023 году. А также третий масштабный проект, который сейчас в работе, - реконструкция развязки на пересечении Липецкой улицы и МКАД. "Сложнейший транспортный узел - всего предусмотрено построить почти 19 км дорог, включая восемь искусственных сооружений. В январе этого года открыли первый участок - внешнюю сторону МКАД со съездом на трассу М-4. А в целом планируем сдать развязку в 2024 году. В результате будет улучшено движение на одном из самых загруженных участков МКАД, а также в Бирюлеве и других прилегающих районах.", - подчеркнул мэр.

По его словам, в планах также строительство Бирюлевской линии метро, которая протянется на юг от бывшей промзоны ЗИЛа. Перспективный радиус будет связан пересадками с БКЛ, МЦК, Замоскворецкой и Троицкой линиями метро.

"На протяжении многих лет главной проблемой Бирюлева Восточного и Западного, Москворечье-Сабурова и Царицына являлся недостаток транспортных связей. Причем не только с центром города, но и между собой. Для улучшения ситуации мы реализовали несколько крупных проектов. Построили эстакаду через Павелецкое направление МЖД, соединившую улицы Подольских Курсантов и Элеваторную. А по сути связавшую Восточное и Западное Бирюлево. На Липецкой улице - главной магистрали Бирюлева Восточного - открыли 600-метровую эстакаду прямого хода. Улицу Подольских Курсантов продлили до МКАД с устройством современной развязки", - отметил Собянин.